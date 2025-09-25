Hasta 825 animales se han recuperado del comercio ilegal en Lima desde inicios de 2025

Entre las especies recuperadas, destacan 212 tortugas tariyacas (podocnemis unifilis), 80 iguanas verdes (iguana iguana), 92 loros y guacamayos (familia psittacidae) y 11 primates, según evidenció el servicio forestal.
En el caso de las operaciones conjuntas llevadas a cabo con el apoyo de la Policía Nacional de Perú (PNP), el Serfor recuperó hasta 428 especímenes.
Además, otros 397 ejemplares fueron encontrados de manera fortuita o gracias a reportes ciudadanos, según confirmó la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (Atffs) Lima del Serfor.
Estas cifras "evidencian la presión del tráfico ilegal sobre estas especies altamente demandadas", apuntó la institución estatal, que recuperó estos animales en distintos dispositivos desplegados en la capital peruana.
Entre enero y julio de 2025, el Serfor recibió un total de 112 denuncias ciudadanas, atendidas en el 86 % de los casos por la Atffs, y un total de 96 incidentes, que se vinculaban a la tenencia de fauna silvestre como mascota, en el 86 % de las denuncias; casos de maltrato animal, en el 10 %; y un 4 % relacionado con el comercio ilegal de los especímenes.
"Estas acciones conjuntas con la PNP y Fiscalías Ambientales demuestran que, trabajando unidos, podemos enfrentar el tráfico ilegal y generar mayor conciencia en la ciudadanía", resaltó el director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola, "para que no compre, posea ni comercialice especies silvestres", destacó.