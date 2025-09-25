Hasta 825 animales se han recuperado del comercio ilegal en Lima desde inicios de 2025

Lima, 25 sep (EFE).- Un total de 825 animales entre vivos y muertos han sido recuperados del comercio ilegal de fauna silvestre en Lima desde inicios del 2025, según informó este jueves en un comunicado el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).