Honda CR-V 2026 llega a México

Honda CR-V 2026 llega con mayor seguridad, un mejor equipamiento de serie y una nueva versión tope de gama, Sport Touring HEV, que incorpora un Sistema Inteligente de Tracción Integral en las Cuatro Ruedas (AWD).

Para el año modelo 2026, Honda reconfiguró las versiones disponibles y ofrece dos con motorización 1.5 turbo de gasolina: Turbo Plus y Touring; así como dos híbridas: Touring HEV y Sport Touring HEV.

Esta sexta generación cuenta con un diseño exterior sofisticado y fuerte. La línea de cintura horizontal destaca a través de una carrocería más grande, así como una distancia entre ejes y entrevías que proporciona mejor estabilidad y presencia imponente.

En el interior se combinan materiales de alta calidad con un diseño moderno y deportivo, que ofrecen un ambiente cómodo y espacioso para todos los ocupantes.

Incluye panel de instrumentos de 7 pulgadas, con tacómetro digital y velocímetro físico; así como una pantalla multi-información.

La pantalla táctil de audio es de 9 pulgadas para todas las versiones, con compatibilidad Apple CarPlay® y Android AutoTM inalámbricos, capacidad para reproducir archivos WMA y MP3, interfaz HandsFreeLink con Bluetooth, 8 bocinas en versión Turbo Plus y 12 bocinas Bose en las versiones Touring e híbridas.

Uno de los cambios más destacados, es que todas las versiones incluyen el sistema de asistencias avanzadas para el conductor de Honda Sensing®.

Las versiones Turbo Plus y Touring de Honda CR-V 2026 portan el reconocido motor 4 cilindros 1.5 litros turbo, con 16 válvulas DOHC y sistema VTEC®, que desarrolla 188 hp y 177 lb-pie.

Las versiones Touring HEV y Sport Touring HEV cuentan con la cuarta generación del sistema híbrido-eléctrico de dos motores. Se complementa por un motor a gasolina de 4 cilindros, 2.0 litros, de ciclo Atkinson con inyección directa de combustible, 16 válvulas DOHC VTEC®, que desarrolla 145 hp y 138 lb-pie. El conjunto completo ofrece 247 lb-pie y 204 hp.

La versión Turbo Plus tiene un precio de $822,900, con interiores en piel negra y está disponible en Blanco Platino, Plata Solar y Negro Cristal. La versión Touring tiene un precio de $868,900, interiores en piel negra y gris y está disponible en Blanco Platino, Plata Solar, Negro Cristal, Gris Meteoro y Azul Antártida. La versión Touring HEV tiene un precio de $957,900, interiores en piel negra y gris con costuras en color naranja y está disponible en Blanco Platino, Plata Solar, Negro Cristal y Gris Cósmico. Finalmente, la versión Sport Touring HEV tiene un precio de $985,900, interiores en piel negra y gris con costuras en color naranja, y puede encontrarse en Blanco Platino, Negro Cristal, Gris Meteoro, Gris Sónico y Azul Antártida.

Honda® ofrece una gama de vehículos que incluyen lo más avanzado en tecnología y seguridad; comercializados a través de su red de más de 110 distribuidores. Incluye los automóviles City®, Civic® y Accord®; así como las SUV BR-V®, HR-V®, CR-V®, Pilot® y la minivan Odyssey®. Cuenta con tres vehículos híbridos: CR-V®, Accord® y Civic®.

