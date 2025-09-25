Honduras permite extradición a un estadounidense una vez sea juzgado por lavado de activos

Según un comunicado del Poder Judicial, McMillan será entregado a la justicia estadounidense una vez sea juzgado en Honduras debido a que su presunto delito fue en perjuicio de la economía del país centroamericano.

Posteriormente, será procesado por el tribunal del distrito de Georgia en Estados Unidos por los presuntos delitos de "fraude electrónico, fraude postal y por no comparecer ante los tribunales" de su país.

La solicitud fue otorgada por un juez de Extradición de Primera Instancia mediante una resolución emitida en la audiencia de Presentación y Evacuación de Pruebas.

De acuerdo con la petición de extradición, McMillan integraría una organización dedicada a crear empresas de fachada con supuestos empleados ficticios a fin de reclamar seguros de vida ante un falso fallecimiento.

El esquema habría permitido un cobro fraudulento de 2,7 millones de dólares, canalizados a través de siete compañías registradas a nombre de personas reales, pero que nunca trabajaron en dichas empresas.

Desde 2014, Honduras ha entregado a más de 60 ciudadanos reclamados por Estados Unidos, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla, ambos condenados en ese país por narcotráfico.

Hernández, entregado a EE.UU. en abril de 2022, recibió en 2024 una sentencia de 45 años de cárcel, minetras que Bonilla fue castigado con 19 años. Un hermano suyo, el exdiputado Juan Antonio Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua, también por narcotráfico.