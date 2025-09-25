Israel bombardea la capital del Yemen tras ataque de hutíes que dejó 20 heridos en Eilat

"La agresión israelí tiene como objetivo la capital, Saná", dijo la televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, que añadió que los bombardeos coincidieron con el inicio del discurso del máximo líder de los rebeldes, Abdelmalek al Huti, que habitualmente suele estar grabado.

Según pudo constatar EFE, varios bombardeos consecutivos impactaron contra las áreas del sur, el oeste y el centro de la capital del Yemen, sin que hasta el momento los hutíes hayan informado de los daños materiales resultantes del ataque o de víctimas mortales.

Esta nueva oleada de ataques israelíes se produce un día después de que los rebeldes yemeníes lanzaran drones contra la ciudad costera de Eilat, en el sur de Israel, una acción que causó al menos 20 heridos, dos de ellos en estado grave.

El de ayer fue el segundo dron disparado desde Yemen que impacta en esta ciudad sureña de Israel en menos de una semana.

El pasado jueves, 18 de septiembre, otro avión no tripulado de los hutíes impactó en un hotel de Eilat sin dejar heridos ni víctimas mortales.

Asimismo, Israel ha bombardeado en varias ocasiones el Yemen en el último mes.

El pasado 10 de septiembre una oleada de ataques israelíes mataron a 46 personas, 38 en Saná y otras ocho en la provincia noroccidental de Al Jawf, mientras que otras 165 resultaron heridas, de acuerdo con el Ministerio de Salud de los hutíes.

Pocos días después, aviones de combate israelíes bombardearon el puerto de la ciudad de Al Hodeidah, en la costa del mar Rojo del Yemen, después de que el Ejército israelí pidiera la evacuación "inmediata" de esta estratégica instalación en la que, según Israel, se encuentra "infraestructura militar" de los hutíes.

Los bombardeos israelíes han provocado la muerte de cientos de personas en el Yemen, mientras que a finales de agosto un ataque del Estado judío acabó con la vida del primer ministro y de otros once miembros del Ejecutivo de los rebeldes yemeníes.