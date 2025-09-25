Israel confirma bombardeos contra milicianos y campamentos militares hutíes en Yemen

Israel "atacó varios campamentos militares, entre ellos uno del Estado Mayor hutí, eliminando a decenas de operativos terroristas hutíes y destruyendo vehículos aéreos no tripulados y depósitos de armas", detalló el Ejército en un comunicado.

"Como prometí ayer, quien nos haga daño recibirá siete veces más daño", añadió el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, quien supervisó el ataque desde un puesto de mando de la Fuerza Aérea junto con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

Por su parte, la televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, confirmó que "la agresión israelí" tenía como objetivo la capital.

Según pudo constatar EFE, varios bombardeos consecutivos impactaron contra las áreas del sur, el oeste y el centro de la capital del Yemen, sin que hasta el momento los hutíes hayan informado de los daños materiales resultantes del ataque o de víctimas mortales.

Esta nueva oleada de ataques israelíes se produce un día después de que los rebeldes yemeníes lanzaran drones contra la ciudad costera de Eilat, en el sur de Israel, una acción que causó al menos 20 heridos, dos de ellos en estado grave.

El de ayer fue el segundo dron disparado desde Yemen que impacta en esta ciudad sureña de Israel en menos de una semana. El pasado jueves, 18 de septiembre, otro avión no tripulado de los hutíes impactó en un hotel de Eilat sin dejar heridos ni víctimas mortales.

Asimismo, Israel ha bombardeado en varias ocasiones el Yemen en el último mes.

El pasado 10 de septiembre una oleada de ataques israelíes mataron a 46 personas, 38 en Saná y otras ocho en la provincia noroccidental de Al Jawf, mientras que otras 165 resultaron heridas, de acuerdo con el Ministerio de Salud de los hutíes.

Los bombardeos israelíes han provocado la muerte de cientos de personas en el Yemen, mientras que a finales de agosto un ataque israelí asesinó al primer ministro y otros once miembros del Ejecutivo de los rebeldes yemeníes.