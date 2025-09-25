Israel dice que no ve "ningún problema" en envío de un buque español junto a la Flotilla

"Entendemos por las declaraciones de sus gobiernos (España e Italia) que estos barcos están destinados a una misión de rescate en caso de necesidad. Estamos bastante seguros de que no será necesario, por lo que no vemos ningún problema en que haya barcos cerca", dijo preguntado en una rueda de prensa el director general de Exteriores israelí, Eden Bar Tal, en Jerusalén.

Estas declaraciones llegan después de que ayer el presidente español, Pedro Sánchez, anunciara el envío de un buque militar en apoyo a la Global Sumud Flotilla, que ha denunciado sufrir varias explosiones con drones contra sus barcos.

El Gobierno italiano también autorizó ayer el envío de una fragata para posibles operaciones de socorro, puesto que entre los activistas hay ciudadanos italianos.

"Todo el mundo debe saber que estos pasajeros están seguros y haremos lo que sea para que así siga siendo", insistió Bar Tal.

"Justo antes de comenzar esta conferencia, recibimos la respuesta negativa de la flotilla a la propuesta del Gobierno italiano, presentada hace apenas un par de días a los organizadores de la flotilla, de descargar la ayuda en el puerto de Chipre", indicó.

Así, considera que "el verdadero propósito" de la flotilla no es "humanitario" sino "provocar" a Israel y "servir a Hamás".

Además, dijo que la ayuda que transportan los 50 barcos de la Flotilla equivale a la que transportan entre diez y quince camiones mientras que "Israel facilita entre 250 y 300 camiones" diarios a la Franja de Gaza.

"Estamos dispuestos a encontrar una vía pacífica para permitir la descarga de la ayuda en cualquier puerto que la acepte y garantizar que llegue directamente a Gaza. Cualquier otra negativa responsabilizará a los organizadores de la flotilla", advirtió.

Tras estos últimos acontecimientos, la flotilla advirtió que cualquier ataque contra su misión constituiría "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", y "violaría" las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que exigen a Israel permitir y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.