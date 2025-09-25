Israel reabrirá este viernes el cruce de Allenby entre Cisjordania y Jordania

"El cruce de Allenby reabrirá sólo para el tránsito de pasajeros desde mañana por la mañana, y operará durante el horario laboral habitual de la terminal", anunció este jueves en un comunicado la Autoridad Aeroportuaria de Israel.

Israel cerró oficialmente el paso fronterizo "hasta nuevo aviso" ayer miércoles, dejando a unos tres millones de palestinos sin la posibilidad de salir del territorio.

Lo hizo en el marco de la Asamblea de la ONU, en la que varios países han reconocido el Estado palestino, y después del ataque que el del pasado día 18 mató a dos soldados israelíes apostados en el cruce, cometido por el conductor de un camión que transportaba suministros humanitarios desde Jordania a la Franja de Gaza.

Un día después, las autoridades israelíes decidieron cerrar el paso hasta que concluyese la investigación sobre lo sucedido, pero lo abrieron el domingo y lo volvieron a cerrar ayer miércoles sin indicar un motivo.

La decisión de Israel de cerrar indefinidamente el cruce el miércoles había provocado inquietud entre muchos palestinos que usan el cruce a diario y quedaron atrapados a ambos lados del paso fronterizo.

Según la ONU, la mayoría de los 3,3 millones de habitantes de Cisjordania dependen de este cruce para poder viajar al extranjero -ya que Israel no les permite usar el aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv-, y además es vital para las importaciones y exportaciones comerciales.

El Ministerio de Economía de la Autoridad Palestina, que gobierna Cisjordania, advirtió este jueves de que el cierre del paso de Allenby tendría "graves repercusiones" sobre la economía palestina y aseguró que la medida "forma parte del chantaje político y de las políticas punitivas" del Gobierno israelí.