Italia pide a la Flotilla que entregue la ayuda humanitaria en Chipre por seguridad

Así lo explicó el ministro en una comparecencia en la Cámara de Diputados tras el nuevo ataque con drones contra la Flotilla, en la que hay varios barcos italianos con algunos europarlamentarios del país, y después de que la oposición ocupó ayer el hemiciclo para pedir explicaciones al Gobierno.

Crosetto condenó lo sucedido y aseguró que era "inaceptable". Dijo que "el ataque aún no ha sido reivindicado" y anunció que, además de la fragata de la Marina que se envió anoche para asistir a la tripulación italiana, se enviará otra fragata, la Alpino.

"Les aseguro que el clima es preocupante. Y una vez que los barcos hayan abandonado aguas internacionales y entrado en aguas de otro Estado, no podremos garantizar la seguridad", destacó Crosetto, recordando que Israel considera la misión de la flotilla "un acto hostil".

Por ello, el Ministro insistió, como explicó este miércoles la primera ministra Giorgia Meloni, para que se acepte que la ayuda llegue a Chipre al personal del Patriarcado de Jerusalén sin que los participantes de la misión entren realmente en la Franja de Gaza.

"Me he planteado una pregunta: ¿Era realmente necesario poner en peligro la seguridad de los ciudadanos italianos para llevar ayuda a Gaza? He hablado de ello con nuestros parlamentarios. El Gobierno ha prestado un apoyo significativo a la población de la Franja, somos capaces de llevar ayuda en pocas horas", agregó.

Sobre esto, Meloni consideró que "es gratuito, peligroso e irresponsable. No es necesario arriesgar la vida y entrar en un escenario de guerra para entregar una ayuda a Gaza que el Gobierno italiano podría haber llevado en pocas horas", en declaraciones antes de participar en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.