Jordania anuncia que el cruce de Allenby con Cisjordania reabrirá mañana cuatro horas

Amán, 25 sep (EFE).- La Dirección de Seguridad Pública de Jordania anunció este jueves que el Puente Rey Hussein, también conocido como paso fronterizo de Allenby y que conecta el reino árabe con Cisjordania ocupada, reabrirá mañana durante cuatro horas y media después de que Israel lo cerrara el miércoles "hasta nuevo aviso".

25 de septiembre de 2025 - 11:50
"La Dirección de Seguridad Pública anunció hoy, jueves, la reapertura del Puente Rey Hussein al tráfico de pasajeros mañana desde las 8.00 de la mañana (5.00 GMT) hasta las 12.30 del mediodía (9.30 GMT)", informó la agencia de noticias oficial jordana Petra, sin aportar más detalles.

Hasta el momento, las autoridades jordanas no han especificado si la reapertura es temporal o total.

El cruce de Allenby fue cerrado por Israel este miércoles "hasta nuevo aviso", coincidiendo con la Asamblea de la ONU en la que una decena de países han reconocido el Estado palestino y días después de un ataque en el que un conductor de camión que transportaba ayuda humanitaria para Gaza desde Jordania mató a dos soldados israelíes cerca del cruce.

El paso fronterizo atiende principalmente a unos tres millones de palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Israel.

Por él también ingresan camiones jordanos con destino a la Franja de Gaza.

