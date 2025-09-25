Kevin Roberts, profesor afín a Trump, inaugurará el 27 Congreso de Católicos en Madrid

La Fundación Heritage, un laboratorio de ideas de la ultraderecha, elaboró 'Proyecto 25', un programa de Gobierno del que Trump se desvinculó antes de las elecciones de noviembre de 2024, aunque después incluyó en su Administración a algunos de los autores del texto.

El presidente de esa fundación, Kevin Roberts, será el encargado de inaugurar la 27 edición del Congreso Católico y Vida Pública, una cita anual organizada por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU y en la que se busca "reflexionar sobre la realidad a la luz del Evangelio".

Así lo señalaron los codirectores del Congreso, José Masip y María San Gil, que avanzaron este jueves que el foro "en absoluto es político" y que este año, bajo el manifiesto 'Tú, esperanza', persigue dar esperanza, sobre todo, a los jóvenes "que se ven desalentados".

San Gil incidió en que "en Occidente se sigue acrecentando el desorden y España continúa caminando hacia la ruptura, contradiciendo nuestra historia y el espíritu de reconciliación de la Transición", por lo que ha apelado a Dios y a los católicos "que tenemos la obligación de identificar la verdad en todos y cada uno de los hechos que vivimos".

"Seguimos dando palos de ciego porque el conjunto de las sociedades de nuestro entorno sigue sin comprender la auténtica dimensión de la crisis de descomposición en la que nos encontramos, enraizada en la ausencia de referencias", dijo San Gil, que presidió al conservador Partido Popular en el País Vasco.

También insistió en que en momentos de peligro extremo es cuando la esperanza, "como promesa irrevocable hecha por Dios a los hombres", adquiere su sentido.

Por su parte, José Masip, avanzó que el 27 Congreso Católicos y Vida Pública será inaugurado por Kevin Roberts y entre los participantes estarán el obispo de Orihuela (este de España), José Ignacio Munill; el arzobispo de Madrid, José Cobo, el presidente de la Fundación Libre, Agustín Laje; los tres sacerdotes influencers de 'Red de Redes' o el grupo musical Hakuna.