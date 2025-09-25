La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída del 4,09 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA descendió 4,21 %, hasta los 74.170.007,59 puntos.

Todas las líderes cerraron en terreno negativo, pero las mayores pérdidas fueron para las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-9,8 %), Transener (-9,4 %) y Metrogas (-9 %).

Los títulos públicos argentinos bajaron entre 1 % y 6,8 % en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina subió 8,6 %, a 977 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense bajó 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.355 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense subió a 1.338 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.405 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,9 %, hasta 1.403,46 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,8 %, hasta los 1.380,13 pesos por dólar.