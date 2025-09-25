La Bolsa de Londres baja un 0,39 % lastrada por las cotizadas del sector médico

El índice principal londinense, el FTSE 100, bajó 36,45 puntos hasta los 9.213,98, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, cedió un 0,47 %, o 102,75 puntos, hasta los 21.587,77 enteros.

La peor parada de la sesión en el parqué londinense fue la compañía de productos y tecnología médica Convatec Group, que perdió un 5,63 %, seguida de la aseguradora Phoenix Group Holdings (-5,39 %) y los laboratorios farmacéuticos AstraZeneca (-2,27 %).

En el apartado de ganancias, lideraron la compañía minera Rio Tinto, que sumó un 3,54 %, junto al grupo de capital de inversión 3i Group (1,96 %) y la empresa de apuestas en línea Entain (1,65 %).