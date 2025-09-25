La Bolsa de París cae un 0,41 %, en línea con otras grandes plazas financieras

Al finalizar la sesión, que discurrió enteramente en terreno negativo, el selectivo parisino se ubicó en los 7.795,42 puntos.
El volumen de intercambios fue intermedio, con operaciones valoradas en 2.887 millones de euros.
En el palmarés de empresas, 25 terminaron el día a la baja y 15 lo hicieron en verde.
Las caídas más significativas fueron para el consorcio automovilístico Stellantis (-2,56 %), los laboratorios Sanofi (-2,49 %) y la empresa de materiales de construcción Saint-Gobain (-2,41 %).
Por el contrario, los títulos que más avanzaron fueron los del fabricante automovilístico Renault (1,66 %), el operador de telecomunicaciones Orange (1,15 %) y la firma de programas informáticos Dassault Systèmes (1,08 %).