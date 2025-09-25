La bolsa de São Paulo cede un 0,81 % en una sesión de recogida de ganancias

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 145.306 puntos básicos, tras renovar su máximo histórico el martes y el miércoles.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,69 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,362 reales para la compra y 5,363 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros aparcaron este jueves su apetito y recogieron ganancias después de dos sesiones en verde en el que rompieron el techo histórico del corro paulista.

Ahora están a la expectativa de que se produzca esa reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como anunció el dirigente republicano en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Brasil y EE.UU. viven una crisis inédita por las sanciones impuestas por la Administración de Trump en represalia por el juicio al exmandatario Jair Bolsonaro por golpismo y por supuestas prácticas comerciales desleales del país sudamericano.

Así, en el marco de ese movimiento de realización de beneficios, los valores que encabezaron las pérdidas en el Ibovespa fueron la aerolínea Azul (-10,3 %) y las empresas de combustibles y azúcar Cosan (-7,0 %) y Raízen (-7,3 %).

Por el contrario, resistieron en el terreno positivo los papeles del fabricante de cosméticos Natura (+2,3 %), de la cadena minorista Magazine Luiza (+1,3 %) y de la compañía de bebidas Ambev (+0,6 %).

El volumen de negocios en bolsa alcanzó este jueves los 20.100 millones de reales (3.750 millones de dólares / 3.210 millones de euros), en alrededor de tres millones de operaciones, según los resultados preliminares divulgados al cierre de la sesión.