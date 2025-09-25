La demanda mundial de robots industriales registró en 2024 su segundo mejor año por Asia

De acuerdo con los datos recabados por la Federación Internacional de Robótica, por cuarto año consecutivo las instalaciones anuales de robots industriales superaron las 500.000 unidades, lo que representa más del doble que hace diez años.

Además, los 542.000 nuevos robots industriales suponen "la segunda mayor cifra anual de instalaciones de la historia, solo un 2 % por debajo del récord alcanzado hace dos años", según Takayuki Ito, presidente de la Federación Internacional de Robótica.

"La transición de muchas industrias hacia la era digital y automatizada ha estado marcada por un enorme aumento de la demanda. El número total de robots industriales en uso operativo en todo el mundo alcanzó los 4.664.000 en 2024, lo que supone un aumento del 9 % respecto al año anterior", añadió.

China fue, con diferencia, el mayor mercado mundial en 2024, al representar el 54 % de las implantaciones globales.

Se instalaron en el gigante asiático 295.000 robots industriales, el total anual más alto jamás registrado, indica el informe.

Por primera vez, los fabricantes chinos vendieron más que los proveedores extranjeros en su propio país.

El número operativo de robots en China superó así la marca de los 2 millones en 2024, el mayor de cualquier país.

Japón mantuvo su posición como segundo mayor mercado de robots industriales, con 44.500 unidades instaladas en 2024, lo que representa una ligera caída del 4 %.

Estados Unidos fue el tercer mayor actor global, aun cuando las instalaciones de robots bajaron un 9 %, hasta las 34.200 unidades.

En América las instalaciones de robots superaron las 50.000 unidades por cuarto año consecutivo, al implantarse durante el pasado ejercicio 50.100 unidades, un 10 % menos sin embargo que en 2023.

Aparte del líder regional que es EE.UU. destaca México, con 5.600 unidades en 2024, lo que representa sin embargo una caída del 4 %.

La industria automotriz siguió siendo el principal cliente en México, con un 63 % de las instalaciones.

En Europa, las instalaciones de robots industriales cayeron un 8 % a 85.000 unidades en 2024, pero aun así representa la segunda cifra más alta registrada en la historia.

Dentro del Viejo Continente Alemania es el mayor mercado de robots en Europa y el quinto a nivel mundial.

Las instalaciones bajaron un 5 % hasta 26.982 unidades el año pasado, lo que es, no obstante, el segundo mejor resultado tras el año récord de 2023.

El número de instalaciones en Italia, el segundo mercado europeo, cayó un 16 % hasta 8.783 unidades.

España ocupa ahora el tercer lugar (5.086 unidades), con una fuerte demanda de la industria automotriz, ya que Francia (4.900 unidades) bajó al cuarto puesto, con un descenso del 24 %.

La Federación Internacional de Robótica señala que, aunque las tendencias regionales varían considerablemente, la trayectoria global agregada sigue siendo positiva.

Se espera que las instalaciones de robots a nivel mundial crecerán un 6 % hasta 575.000 unidades en 2025 y que en 2028 se superará la barrera de las 700.000 unidades.