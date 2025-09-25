La Flotilla rechaza entregar su cargamento de ayuda en Chipre y seguirá hacia Gaza

"La delegación italiana del Global Movement to Gaza, en nombre del Comité Directivo de la Global Sumud Flotilla, comunica a las autoridades italianas que no acepta la propuesta recibida ayer sobre una posible desviación de la ayuda en dirección a Chipre, para luego hacerla llegar a Gaza con la implicación del Patriarcado Latino de Jerusalén", señaló el grupo en un comunicado.

Además reafirmaron que la misión "permanece fiel a su objetivo original" de romper el "asedio ilegal y entregar la ayuda humanitaria a la población asediada de Gaza, víctima de genocidio y limpieza étnica".

La flotilla, conformada por 51 barcos que zarparon desde costas de España, Túnez, Italia y Grecia, se encuentra ahora en la isla griega de Creta (sur), donde este jueves advirtieron de que prevén "nuevos ataques" de Israel en las próximas 48 horas, con armas "pesadas" que "podrían hundir las embarcaciones" o, incluso, "matar a los participantes".

En una nota difundida por la organización, alertaron a la comunidad internacional "sobre información de inteligencia creíble que indica que es probable que Israel intensifique los ataques violentos contra la flotilla, utilizando potencialmente armas que podrían hundir embarcaciones y herir o matar a los participantes".

"Cualquier ataque u obstrucción a la misión constituiría una grave violación del derecho internacional y un acto de desafío a la orden provisional de la Corte Internacional de Justicia, que obliga a Israel a facilitar la ayuda humanitaria hacia Gaza", se añade en la nota, en la que además exigen al Gobierno italiano "una respuesta clara, firme y seria, conforme al derecho internacional".

Precisamente esta mañana el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, insistió en que los activistas aceptasen su plan de entregar su carga humanitaria en Chipre porque "una vez que hayan abandonado aguas internacionales y entrado en aguas de otro Estado, no se podrá garantizar la seguridad", ya que Israel lo considera "un acto hostil".

El plan, que también fue respaldado por la primera ministra Giorgia Meloni el miércoles en Nueva York antes de intervenir en la Asamblea General de la ONU, preveía que la ayuda fuese entregada en Chipre a representantes del Patriarcado Latino de Jerusalén, evitando así que los barcos se acercasen a las costas de Gaza.

La propuesta surgió tras una iniciativa del cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, junto al Patriarcado Latino de Jerusalén, con el objetivo de facilitar una entrega segura de la ayuda.

"Todo esto es gratuito, peligroso e irresponsable. No es necesario arriesgar la vida y entrar en un escenario de guerra para entregar una ayuda a Gaza que el Gobierno italiano podría haber llevado en pocas horas", aseveró Meloni.

Por su parte, el Patriarcado Latino de Jerusalén, encabezado por el cardenal italiano Pierbattista Pizzaballa, informó a la agencia ANSA que la ayuda transportada por la flotilla se entregaría a sus parroquias en Chipre. Desde allí, sería trasladada al puerto de Ashdod, en Israel, y luego, a través de un corredor abierto por las Misericordias, se haría llegar a Gaza.