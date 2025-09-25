La Global Sumud Flotilla prevé nuevos "ataques de Israel" potencialmente letales

En una nota difundida por la organización, la flotilla alerta a la comunidad internacional "sobre información de inteligencia creíble que indica que es probable que Israel intensifique los ataques violentos contra la flotilla, utilizando potencialmente armas que podrían hundir embarcaciones y herir o matar a los participantes".

La Global Sumud Flotilla, la misión humanitaria marítima más extensa organizada hasta el momento, está integrada por unos 500 activistas que continúan navegando unos kilómetros al sur de la isla griega de Creta, rumbo sureste, según explicó una portavoz de la Guardia costera de Grecia a EFE.

La alerta se produce menos de 48 horas después de que la misión, que comenzó en España a principios de septiembre, denunciara, la madrugada del miércoles, "14 explosiones" y vuelo de "drones no identificados", así como "interferencias en las comunicaciones", durante su travesía hacia la franja palestina en el Meditarráneo.

Según los tripulantes, las explosiones se escucharon "en y alrededor de varios barcos de la Flotilla" y se vieron "objetos que fueron lanzados sobre, al menos, diez embarcaciones, desde drones o aeronaves, provocando daños".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frente a "estas amenazas", el comité directivo de la flotilla "ha tomado precauciones inmediatas para priorizar aún más la seguridad de los participantes", que -recordó- "están protegidos por las Convenciones de Ginebra y el derecho marítimo internacional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, la misión contará con el apoyo de un buque de acción marítima de la Armada española, que se prepara para salir de Cartagena (Murcia), localidad mediterránea, como ya anunció el miércoles el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien dijo que la embarcación se envía para posibles rescates, "en caso de que haya alguna dificultad".

Fuentes de la Armada española explicaron a EFE que se están llevando a cabo labores de alistamiento y aprovisionamiento, con el objetivo de que el buque pueda partir este mismo jueves para apoyar a la flotilla.

Su dotación está compuesta por 52 personas (alrededor de 60 si se suma a los sanitarios) y tiene capacidad para participar en operaciones convencionales de vigilancia marítima, pero también en misiones humanitarias, de mantenimiento de la paz, antidrogas o control de la inmigración irregular.

Por otra parte, ante el alto riesgo que corre la flotilla, Italia instó a los activistas a aceptar el plan de entregar su carga humanitaria en Chipre porque "una vez que hayan abandonado aguas internacionales y entrado en aguas de otro Estado, no se podrá garantizar la seguridad", ya que Israel lo considera "un acto hostil".

Mientras, el Gobierno de Israel -que vincula a la misión con el grupo palestino islamista Hamás, a quien califica de "yihadista"- propone que la ayuda sea entregada en puertos israelíes para ser organizada y distribuida desde allí.

No obstante, los organizadores de la iniciativa rechazaron la propuesta y la calificaron como una "campaña sostenida de intimidación y desinformación por parte de Israel", que intenta "justificar preventivamente una acción militar contra una misión humanitaria no violenta dirigida por civiles".