La India prueba con éxito un misil balístico lanzado desde un sistema móvil sobre raíles

"La India ha lanzado con éxito el misil Agni-Prime de alcance intermedio desde un sistema de lanzamiento móvil sobre rieles", anunció este jueves el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh.

El Agni-Prime es un misil de rango intermedio con un alcance de hasta 2.000 kilómetros y está equipado con "diversas características avanzadas", según detalló el ministro en su cuenta de la red social X.

La principal novedad de la prueba es el uso de un lanzador móvil sobre raíles diseñado específicamente para este sistema. Esta tecnología permite al Ejército mover los misiles a través de la red ferroviaria del país sin precondiciones, y la capacidad de lanzar el misil "en un tiempo de reacción corto y con visibilidad reducida", explicó Singh.

Esta capacidad de movilidad y ocultación hace que el sistema de misiles sea mucho más difícil de detectar y destruir por un adversario en un primer ataque, reforzando así la disuasión nuclear del país.

"Este exitoso ensayo de vuelo coloca a la India en el selecto grupo de naciones con capacidades para desarrollar un sistema de lanzamiento encapsulado desde una red ferroviaria en movimiento", concluyó el ministro.

Esta capacidad de lanzamiento desde un tren es una tecnología dominada por un reducido número de potencias, entre las que se incluyen China y Rusia.

La serie de misiles Agni fueron diseñados por la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO), la principal agencia del Gobierno indio para la tecnología militar.