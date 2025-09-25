La ofensiva israelí en Gaza mató a al menos 83 palestinos e hirió a 216 el miércoles

En su informe elaborado con datos del día anterior, la institución recalcó que, con estas últimas muertes, el número de gazatíes fallecidos en el enclave alcanza los 65.502, mientras que los heridos ascienden a 167.376.

Los números de fallecidos y heridos siguen creciendo en Gaza mientras Sanidad denuncia que la crisis de escasez de medicamentos supera los "niveles catastróficos", dada su alta demanda mientras Israel limita el acceso de ayuda humanitaria al enclave.

"Los servicios de los bancos de sangre en los hospitales corren el riesgo de paralizarse por completo debido a la falta de consumibles de laboratorio y herramientas de transfusión sanguínea", advirtió además Sanidad en otro comunicado.

"No es posible recibir ni transfundir unidades o componentes sanguíneos sin la disponibilidad de consumibles de laboratorio", subrayó la institución, recalcando que los niveles de desabastecimiento dificultan gravemente la atención de los heridos.

El ministerio registró también la muerte de siete personas a lo largo del miércoles cuando intentaban hacerse con ayuda humanitaria, lo que eleva el total a 2.538 desde que Israel cambió el modelo de reparto, con puntos de distribución militarizados.

Asimismo, indicó que un número desconocido de víctimas permanece bajo los escombros, ya que la institución no cuenta con recursos para realizar labores de rescate.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza.