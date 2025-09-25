La OMS lanzará en diciembre el mayor archivo digital del mundo sobre medicina tradicional

La llamada Biblioteca Global de Medicina Tradicional (BGMT) se presentará en la próxima Cumbre de Medicina Tradicional en Nueva Delhi, auspiciada por la propia OMS, según indicó la agencia sanitaria de Naciones Unidas en un comunicado.

OMS recuerda que 170 de sus 194 Estados miembros han reportado sobre la presencia en sus países de alguna forma de medicina tradicional, pero que estas prácticas "han estado a menudo subrepresentadas en las discusiones científicas y sobre políticas".

El esfuerzo se alinea con la Estrategia Global de Medicina Tradicional lanzada por la OMS para el decenio 2025–2034 con la meta de "fomentar una base sólida de evidencia sobre la medicina tradicional" que además garantice "el respeto por los sistemas de conocimiento indígenas".

En la primera mitad de 2025 esta plataforma ya ha integrado más de 1,5 millones de registros que incluyen revistas, colecciones multimedia o regulaciones.

Una de las primeras partes ya desarrolladas abarca las prácticas tradicionales de asistencia al parto en América, en la que han colaborado el Gobierno de Canadá y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y que incluye testimonios de parteras indígenas y afrodescendientes de toda Latinoamérica.