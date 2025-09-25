La pobreza urbana en Argentina baja al 31,6 % en el primer semestre de 2025

Según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en un informe, el índice de indigencia se situó en el primer semestre de este año en el 6,9 %, 1,3 puntos por debajo de la tasa registrada en el semestre anterior.

La tasa de pobreza del primer semestre del año es la más baja desde la primera mitad de 2018.

En la comparación interanual, el índice de pobreza retrocedió en el primer semestre 21,3 puntos porcentuales, mientras que la tasa de indigencia descendió 11,2 puntos.

La población más afectada por la pobreza es la de los niños de hasta 14 años, grupo en el que la tasa de pobreza es del 45,4 % y la tasa de indigencia, del 10 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La medición solo tiene en cuenta el nivel de vida en los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,9 millones de personas, sobre una población total en Argentina de unos 47 millones de personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la primera mitad de 2024 el índice de pobreza había saltado al 52,9 %, la tasa más alta desde 2003, por los efectos del cóctel de ajuste económico de 'shock' y elevadísima inflación que caracterizó a los primeros meses del Gobierno de Javier Milei.

La bajada en la tasa oficial de pobreza durante el primer semestre de este año tiene relación directa con el proceso de desaceleración de la inflación -que pasó del 117,8 % interanual en diciembre de 2024 al 39,4 % en junio último.

Sucede que el Indec mide la pobreza y la indigencia en base a los ingresos declarados por los hogares que conforman su muestra y si éstos alcanzan o no para acceder a la cesta básica de alimentos y servicios, cuyo valor varía cada mes por la inflación.

De acuerdo al informe del Indec, se observó que, con respecto al semestre anterior, durante la primera mitad de 2025 el ingreso total familiar aumentó en promedio un 26,3 %, mientras que el valor de la cesta básica alimentaria (CBA) creció un 13,2 % y el valor de la cesta básica total (CBT) de alimentos y servicio se incrementó un 12,3 %.

"Los ingresos en el período estudiado aumentaron a un nivel superior tanto con respecto a la CBT como a la CBA. Así, ambas tasas, pobreza e indigencia, presentan una disminución en el presente semestre, en relación al semestre anterior", señaló el Indec.

La medición oficial tiene importantes limitaciones: no alcanza a toda la población, se basa en ingresos declarados -no reales-, no incluye gastos de alquiler -que acaparan buena parte de los ingresos- ni tiene en cuenta gastos específicos de ciertos grupos -como los adultos mayores- o dimensiones que van más allá del ingreso, como el acceso efectivo a agua potable, educación o servicios de salud.

Argentina registró su tasa máxima de pobreza en octubre de 2002, cuando el índice subió al 57,5 % tras el estallido de una de las más severas crisis económicas que recuerda el país.