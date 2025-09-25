La tormenta Ragasa toca tierra en Vietnam, debilitada tras su paso por el sur de China

El Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam informó de que la tormenta provocó fuertes vientos en áreas al este y sureste de Hanói, entre ellas Hai Phong, Quang Ninh y Ninh Binh, según recogen medios oficialistas.

El Ejército vietnamita ha movilizado a más de 300.000 efectivos para responder a las situaciones de emergencia que surjan a raíz de la tormenta, según los preparativos anunciados por el Gobierno.

Si bien las autoridades advirtieron de posibles inundaciones en barrios periféricos de la capitalina Hanói, propensos a ellas por su ubicación a orillas del río Bui, de momento no reportaron incidentes.

El Ejecutivo vietnamita no informó sobre evacuaciones preventivas, aunque pidió a los pescadores de las zonas afectadas que evitaran salir a navegar e instó a las compañías de telecomunicaciones a mantener activos sus servicios.

Ragasa, que dejó al menos 17 muertos en Taiwán y una decena en Filipinas, así como importantes daños materiales a su paso por Hong Kong, llegó esta tarde a Vietnam rebajado a tormenta tropical, antes de seguir perdiendo fuerza y desvanecerse el viernes.

"La tormenta (Ragasa) no dejará demasiadas lluvias, pero el peligro radica en que muchos embalses en el norte están llenos de agua debido a la acumulación al final de la temporada" de lluvias, destaca el texto de la reunión ministerial de Vietnam.

El tifón se degradó este jueves a tormenta tropical después de que su centro alcanzara la costa de la provincia meridional de Guangxi, informó el Observatorio Meteorológico Nacional chino.

El ciclón alcanzó la región en torno a las 6:30 hora local (22:30 GMT del miércoles) en el litoral de la ciudad de Beihai, con vientos de hasta 75 kilómetros por hora, con previsión de seguir debilitándose.

Antes de entrar en Guangxi, Ragasa impactó la tarde del miércoles en la provincia vecina de Cantón con rachas de 150 km/h que obligaron a evacuar a más de 2,1 millones de personas, según la agencia Xinhua, y a paralizar buena parte de la actividad económica y el transporte en ciudades como Yangjiang, Shenzhen o la capital provincial, Cantón, con unos 18 millones de habitantes.

En Yangjiang, se habilitaron 1.038 centros de acogida, que alojaron a miles de personas desplazadas, mientras en Shenzhen, polo tecnológico del país, fueron evacuadas unas 400.000 personas y su aeropuerto permanece cerrado desde el martes.

En Guangxi, la llegada del temporal motivó la suspensión de trenes de alta velocidad en las líneas costeras, la cancelación de transbordadores y la orden de regreso a puerto de más de 6.000 embarcaciones pesqueras, mientras que en Beihai se decretó la suspensión de clases, trabajo, transporte y actividad comercial.

Mientras, Hong Kong regresó hoy gradualmente a la normalidad tras casi dos días de parálisis causada por el supertifón Ragasa, por el que las autoridades emitieron la alerta de nivel 10 -la más alta- durante casi 11 horas, lo cual supuso un récord.

El tifón, bautizado como "la reina de las tormentas", pasó unos 100 kilómetros al sur de Hong Kong el miércoles de madrugada, y provocó la suspensión de clases, servicios de transporte y actividades laborales, además de causar inundaciones generalizadas, el derribo de numerosos árboles y al menos un centenar de heridos.

Filipinas, por su parte, elevó este jueves el nivel de alerta por los fuertes vientos y precipitaciones provocados por la tormenta tropical Bualoi, que podría convertirse en un tifón antes de golpear la costa norte del país el viernes.

El archipiélago ordenó hoy evacuaciones preventivas y el cierre de oficinas gubernamentales y escuelas en Manila por Bualoi, que cuenta ya con ráfagas de viento de hasta 135 hm/h, mientras avanza hacia el país, según la agencia meteorológica filipina (PAGASA).

Bualoi "podría alcanzar la categoría de tifón antes de tocar tierra" en la mañana del viernes en la región de Bicol, advirtió PAGASA, antes de continuar tierra adentro afectando a la capital y continuar avanzar hacia el sur de China, en ruta similar a Ragasa.

Las autoridades vietnamitas también alertaron la víspera sobre la posible llegada de Bualoi. Según el departamento meteorológico vietnamita, Bualoi podría golpear el norte del país entre el lunes y martes con fuertes vientos y lluvias más intensas que Ragasa.