La UE asigna otros 40 millones de euros en ayuda humanitaria para Yemen

Con ello, la ayuda humanitaria total de la UE a Yemen asciende a 120 millones de euros en 2025 y a casi mil millones desde 2015, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Bruselas recordó que años de guerra, el colapso económico y diferentes crisis climáticas han dejado a más de la mitad de la población yemení en una situación de grave inseguridad alimentaria.

Así, calculó que más de 19,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y 17,1 millones se enfrentan a niveles críticos de inseguridad alimentaria, mientras que casi dos millones de niños sufren malnutrición, medio millón de ellos en estado grave.

El sistema sanitario está al borde del colapso, con brotes de enfermedades que se propagan a medida que las instalaciones cierran por falta de fondos, resumió la CE.

La Comisión explicó que la financiación europea proporcionará ayuda urgente en materia de alimentación, nutrición y salud, dando prioridad a los distritos con mayor riesgo de hambruna.

Como medida de ayuda adicional, una reciente operación del puente aéreo humanitario de la UE ha permitido entregar más de 432 toneladas de medicamentos y suministros vitales.

La UE es el mayor donante del Plan de Respuesta Humanitaria para Yemen y sigue siendo un socio clave en los esfuerzos liderados por las Naciones Unidas para defender el derecho internacional humanitario y la estabilidad regional.

Una parte significativa de la ayuda humanitaria de la UE se presta mediante transferencias de efectivo a los beneficiarios, lo que se reconoce ampliamente como el método más eficiente, eficaz y digno de prestación de ayuda humanitaria, subrayó la CE.