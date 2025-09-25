Las autoridades activan plan de emergencia en Azores ante la llegada del huracán Gabrielle

El presidente del SRPCBA, Rui Andrade, dijo en una rueda de prensa que a lo largo del día de hoy tienen previsto declarar la situación de alerta.

Explicó que la activación del plan regional de emergencia facilitará la coordinación técnica y operativa de los medios y adecuar las medidas a "un evento de esta magnitud", mientras que la declaración de alerta permitirá definir pasos preventivos "de carácter excepcional" para evitar riesgos para la población, como la prohibición de desarrollar actividades en la costa.

Andrade subrayó que la alerta estará vigente desde las 18.00 horas local de este jueves (18.00 horas GMT) hasta las 18.00 horas del viernes.

Agregó que esta mañana van a enviar SMS con avisos a la población sobre la llegada del huracán.

"Es importante destacar que este es un fenómeno dinámico, por lo que puede haber cambios en las condiciones meteorológicas y, en consecuencia, de los avisos", apuntó el responsable.

Andrade afirmó que la mayor preocupación de las autoridades será "siempre" la seguridad de las personas y reiteró su llamamiento a los ciudadanos para que se protejan, eviten desplazamientos innecesarios y que estén atentos a la información que publiquen las autoridades.

El presidente de la protección civil regional recordó que, según el último boletín del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), el huracán se ha desviado "ligeramente" de su trayectoria hacia el sur, aunque se mantienen el aviso rojo en el grupo de islas occidentales por el fuerte viento, el oleaje y las lluvias.

Las islas centrales están también en alerta roja por esos tres parámetros, mientras que las orientales tienen aviso naranja en cuanto al viento y la agitación, y amarillo para la precipitación.

Andrade señaló que se espera que la situación empeore a lo largo de este jueves, especialmente esta noche y hasta mañana.

IPMA señala que para esta noche se esperan ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros/hora en las islas centrales, con olas de hasta 7 y ocho metros en la parte occidental del archipiélago.