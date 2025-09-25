Las caras más conocidas de la Comic-Con se reúnen con sus fans: fotos y firmas a 90 euros

Es la primera ocasión que el mayor encuentro mundial de forofos del cómic y todos los géneros posibles emparentados con la fantasía y los superhéroes, la Comic-Con de San Diego, se celebra fuera de Estados Unidos.
La zona Conoce al artista se convirtió hoy en uno de los puntos neurálgicos de la feria, con la llegada por tandas de los actores, entre los que también estaban Natalia Dyer, Taz Skylar o Pedro Alonso.
Todos ellos habían recibido numerosas reservas en la preventa, con precios que iban desde los 66,5 euros (78 dólares) de una firma y los 90,75 euros para la foto, que en el caso de Aaron Paul también era para la firma.
El mayor éxito, con reservas agotadas desde hace días, lo cosecharon Aaron Paul, reconocido actor estadounidense por su papel de Jesse Pinkman en la serie 'Breaking Bad', y Dafne Keen, actriz hispanobritánica famosa por su interpretación de Laura (X-23), hija de Wolverine en 'Logan' (2017).
Aunque no llegaron a agotar las reservas, también fueron aclamados por su público el resto de actores, como el hispano-británico Taz Skylar, que da vida a Sanji en la serie 'One Piece' de Netflix; el galés Luke Evans, que participó en películas como 'El Hobbit'; la estadounidense Natalia Dyer, de la serie 'Stranger Things'; y el español Pedro Alonso, que interpreta a Berlín en 'La casa de papel'.