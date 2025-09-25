Las caras más conocidas de la Comic-Con se reúnen con sus fans: fotos y firmas a 90 euros

Málaga (España), 25 sep (EFE).- Las caras más conocidas de la primera jornada de la Comic-Con Málaga, como los actores Aaron Paul, Dafne Keen o Luke Evans, se dieron un baño de masas con sus fans este jueves, que esperaron durante horas al sol para tener una firma o una foto con sus ídolos, previo pago de hasta 90,75 euros (algo más de 106 dólares).