Las exportaciones de Costa Rica registraron un crecimiento del 16 % hasta agosto

El informe muestra que el sector de equipo de precisión y médico, que lidera la participación, tuvo un aumento del 33%, mientras que el sector agrícola, segundo en importancia, creció un 3% gracias a productos como el café oro, frutas congeladas y la piña.
Por su parte, la industria alimentaria también registró un incremento del 2%, el sector químico-farmacéutico aumentó un 14%, el de eléctrica y electrónica subió un 8% y el sector pecuario y pesca aumentó en un 2%.
"El crecimiento de las exportaciones en la mayoría de los sectores y mercados de destino es una muestra de que el modelo exportador de Costa Rica es sólido y diversificado. Pese al contexto retador que enfrentamos, nuestros productos de altísima calidad siguen posicionándose y abriendo oportunidades para el país”, afirmó la gerente general de PROCOMER, Laura López.
Según el reporte, América del Norte creció en un 21% y continúa siendo la principal región de destino de las exportaciones de bienes nacionales, con una participación de 51%. Europa aumentó en un 17%, América Central incrementó en un 6%, Asia en un 26% y el Caribe en un 4%. Únicamente, América del Sur, presentó una disminución del -5%.
"En América del Norte y en Europa, la variación positiva se debe a productos como agujas y catéteres, otros dispositivos de uso médico y café oro. En América Central los responsables del crecimiento son antisueros, tubos y accesorios de hierro o acero y jarabes y concentrados para bebidas gaseadas", explicó PROCOMER.
En el caso de Asia, los productos que dinamizan las exportaciones son las agujas, catéteres, cánulas y similares; prótesis de uso médico y manufacturas de metal precioso. Mientras que el Caribe creció debido a mayores envíos de antisueros, barras de hierro o acero y preparaciones compuestas para la industria de bebidas.