Las exportaciones de Costa Rica registraron un crecimiento del 16 % hasta agosto

San José, 25 sep (EFE).- Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 16 % entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 15.036 millones de dólares, informó este jueves la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER).