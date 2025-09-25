Las visitas de extranjeros a Argentina caen un 18 % interanual en agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país suramericano (Indec) indicó que los 397.500 turistas que ingresaron en Argentina en el octavo mes del año supusieron un descenso del 5 % con respecto al mismo periodo de 2024.
El turismo receptivo llegó principalmente de Brasil (20,8 %), Chile (16 %) y Paraguay (14 %), de acuerdo con el informe del Indec.
En agosto llegaron además al país 267.000 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.
Esta cifra de los denominados excursionistas cayó un 32 % en comparación con la de agosto de 2024.
La caída continua en las cifras de ingresos de visitantes no residentes a Argentina se registra desde 2024 y se relaciona con un tipo de cambio que ya no es favorable para los extranjeros como sí lo fue en 2023.
En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en agosto salieron del país suramericano unos 1.361.200 residentes -un 48,5 % más que hace un año-, de los que 798.400 fueron turistas y 562.800, excursionistas.
El alza también se relaciona con factores cambiarios que hacen que para los argentinos sea más barato ir de vacaciones y hacer compras en el exterior.