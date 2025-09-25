Líderes africanos felicitan a Peter Mutharika por su victoria electoral en Malaui

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, en su calidad de presidente en ejercicio de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC), felicitó “cálidamente” a Mutharika, al pueblo y al Gobierno de Malaui por la celebración de comicios democráticos, que calificó de “hito para la región”.

Por su parte, la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, transmitió sus “más sinceras felicitaciones” al presidente electo y expresó su voluntad de fortalecer los vínculos históricos entre ambos países.

También felicitó al mandatario saliente Lazarus Chakwera, de 70 años, y al Partido del Congreso de Malaui (MCP, en inglés) por una “elección pacífica y una transición sin problemas”.

El jefe de Estado de Burundi, Évariste Ndayishimiye, destacó en sus redes sociales que las elecciones en Malaui fueron “justas y pacíficas” y rindió homenaje a Chakwera, a quien calificó de “modelo en África de apoyo a la democracia”.

“Felicito al presidente electo Peter Mutharika. Mi homenaje también va dirigido al presidente saliente Lazarus Chakwera, un modelo en África de apoyo a la democracia. Espero seguir fortaleciendo nuestras sólidas relaciones existentes”, escribió Ndayishimiye en su cuenta de X.

Desde la Unión Africana (UA), el presidente de la Comisión, Mahmoud Ali Youssouf, celebró la “elección histórica” de Mutharika y elogió la participación “entusiasta, pacífica y ordenada” de la ciudadanía.

“El presidente aplaude a su excelencia el presidente Lazarus Chakwera y al candidato presidencial del gobernante Partido del Congreso de Malawi (MCP) por admitir con elegancia la derrota, incluso antes del anuncio oficial de los resultados por parte de la Comisión Electoral de Malawi (MEC)”, indicó un comunicado la UA.

El presidente saliente de Malaui, Lazarus Chakwera, admitió la derrota mediante un discurso televisado dirigido a la nación este miércoles a pocas horas de que la MEC publicara los resultados finales e informó de que telefoneó a Mutharika para felicitarle por "su histórica victoria y desearle lo mejor en su próximo mandato como séptimo presidente" de Malaui.

Mutharika obtuvo un 56,8 % de los votos, por encima del 33 % del sufragio que logró Chakwera, reveló la pasada noche en la capital, Lilongüe, la presidenta de la MEC, la jueza Annabel Mtalimanja, al afirmar que "las elecciones presidenciales fueron libres y justas".