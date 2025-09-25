Líderes demócratas no se dejan "intimidar" por amenazas de despidos en cierre de Gobierno

"No nos dejaremos intimidar por su amenaza de realizar despidos masivos", reaccionó en X el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, a reportes en los medios estadounidenses de un comunicado de la Administración republicana que sería enviado esta noche a entidades gubernamentales.

En la misiva, el director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, pide identificar los programas que se vayan a quedar sin fondos el 1 de octubre y comenzar a diseñar planes de reducción de personal, según informó Politico.

Con esto, la Administración del presidente Donald Trump quiere dar continuidad a la reducción del Gobierno federal que impulsa desde enero pasado y aprovechar el posible cierre parcial para ir más allá de las suspensiones temporales, usuales en estos periodos.

Jeffries calificó a Vought de "malvado fanático político" y le lanzó un "piérdete" en su mensaje en redes.

Mientras, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, insistió en que este es un nuevo "intento de intimidación" y recordó que Trump "ha estado despidiendo a empleados federales desde el primer día, no para gobernar, sino para intimidar".

"Esto no es nada nuevo ni tiene nada que ver con la financiación del gobierno. Estos despidos innecesarios serán revocados en los tribunales", advirtió Schumer.

Estados Unidos se aboca, cada vez más, a un cierre parcial de Gobierno que dejaría sin fondos a las agencias federales.

La semana pasada la Cámara de Representantes aprobó un presupuesto temporal, presentado por los republicanos, que buscaba extender siete semanas las operaciones del Gobierno Federal, hasta el 21 de noviembre. Sin embargo la propuesta no consiguió el 'sí' del Senado.

Pese a que los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, esto no es suficiente para aprobar el presupuesto, que necesita el voto afirmativo de 60 senadores.

Con los números actuales necesitaría el apoyo de todos los republicanos y de al menos siete legisladores demócratas.

Los demócratas quieren proteger las partidas de salud, aprovechando una de las pocas medidas de presión que tienen al no controlar ninguno de los poderes federales.

Por otra parte, Trump y los republicanos les acusan de querer cerrar el Gobierno por "una serie de demandas absurdas".