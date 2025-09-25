Los alcaldes de Bogotá y Montevideo lideran la aprobación ciudadana en Suramérica

Galán, exsenador que asumió la Alcaldía de la capital colombiana el 1 de enero de 2024, registra un 40,1 % de rechazo a su gestión.

En la segunda posición aparece Mario Bergara, intendente de Montevideo desde julio de este año, con un 53,9 % de favorabilidad frente al 41,2 % de desaprobación.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en el cargo desde mayo de 2023, obtiene un 48,4 % de imagen positiva y un 50,5 % de rechazo.

En cuarto lugar se sitúa Jorge Macri, alcalde de Buenos Aires desde diciembre de 2023 y primo del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), con un 47,2 % de aprobación y un 51 % de desaprobación.

A mitad de la tabla figura Rafael López Aliaga, alcalde de Lima desde enero de 2023, con un apoyo del 41,7 % y un 56,2 % de imagen negativa.

Más abajo, Mario Desbordes, alcalde de Santiago de Chile desde noviembre de 2024, alcanza un 41,2 % de aprobación y un 55,8 % de rechazo.

En Sao Paulo, Ricardo Nunes, en el cargo desde mayo de 2021, registra un 38,8 % de respaldo frente a un 55,3 % de desaprobación.

En Caracas, la almirante Carmen Meléndez, única mujer en la lista y alcaldesa desde diciembre de 2021, enfrenta un 60,7 % de desaprobación y un 35,7 % de apoyo.

En el penúltimo lugar se ubica el alcalde de La Paz, Iván Arias, que asumió en mayo de 2021, con un 19,9 % de imagen positiva frente a un 78,5 % de rechazo.

Y al final de la tabla aparece Luis Bello, designado en agosto como intendente de Asunción tras la renuncia de Óscar Rodríguez, con un 62,2 % de imagen negativa y apenas un 12,6 % de valoración favorable.

El sondeo de la consultora argentina CB se realizó entre el 18 y el 22 de septiembre en las ciudades de Sao Paulo, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Caracas, Santiago de Chile, Quito, La Paz, Asunción y Montevideo, con entrevistas a 5.120 personas —entre 456 y 597 por ciudad—, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±4 y ±5 %.