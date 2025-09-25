Los carteros canadienses en huelga por la decisión de eliminar el reparto a domicilio

Toronto (Canadá), 25 sep (EFE).- Los trabajadores de Canada Post, el servicio de correos de Canadá, se declararon este jueves en huelga poco después de que el Gobierno canadiense anunciara una serie de reformas, entre ellas el fin del reparto a domicilio.