Los carteros canadienses en huelga por la decisión de eliminar el reparto a domicilio

El sindicato Canadian Union of Postal Workers (CUPW) señaló en un comunicado que los cambios anunciados hoy por el ministro de Transformación y Obras Públicas, Joël Lightbound, son "un ataque" al servicio postal canadiense.
"Con efecto inmediato, todos los afiliados a CUPW en Canada Post están en huelga nacional", añadió el sindicato.
Poco antes, Lightbound anunció que había autorizado a Canada Post a cancelar el servicio a domicilio para ahorrar costes.
Aunque en comunidades rurales y grandes áreas del país, Canada Post solo entrega correspondencia en buzones comunitarios, en la mayoría de las grandes ciudades, los carteros siguen haciendo entregas a domicilio en unos cuatro millones de hogares.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El ministro también autorizó al servicio de correos a cerrar oficinas postales rurales, algo que estaba prohibido por ley desde 1994. Además, el correo ordinario se transportará por carretera, en lugar de por avión.
Lightbound justificó la medida porque Canada Post "es de hecho insolvente" y este año se calcula que perderá 1.500 millones de dólares canadienses (1.075 millones de dólares de EE.UU. o 922 millones de euros).
Canada Post ha sido deficitaria desde 2018, cuando perdió 276 millones de dólares canadienses. En 2024, el servicio de correos canadiense tuvo unas pérdidas de 841 millones de dólares canadienses.
El anuncio se produce cuando CUPW y Canada Post están negociando un nuevo convenio colectivo. El sindicato demanda un aumento salarial del 19 % mientras que la empresa lo quiere limitar al 13 %.