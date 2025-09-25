Los nacimientos en México cayeron un 8,5 % en 2024 e hilan tres años a la baja

Así mismo, la tasa de natalidad decreció 4,5 puntos a 47,7 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, añadió el instituto autónomo en su reporte.

Las cifras de 2024 son menores a los 1.820.888 nacimientos y la tasa de natalidad de 52,2 puntos que se registraron en 2023.

Además, estas cifras también son menores a las más de 2,09 millones de nacimientos y la tasa de 60,3 puntos de 2019, el año anterior a la pandemia de la covid-19 en 2020, cuando los alumbramientos se desplomaron el 22,1 % a casi 1,63 millones y el índice de natalidad los 47,9 puntos.

Los datos reflejan una caída de la natalidad en México, considerado el décimo país más poblado del mundo con más de 127 millones de habitantes, según el Banco Mundial.

El Inegi añadió que los estados con las mayores tasas de natalidad por cada mil mujeres en edad fértil son: Chiapas, con 86,7; Durango, con 58,9 y Nayarit, con 58,6.

En contraparte, las tasas más bajas estuvieron en Ciudad de México (32,8), Yucatán (38,1) e Hidalgo (38,3).

Casi la mitad de los alumbramientos, el 46,47 %, correspondió a madres de entre 20 y 29 años.

El reporte destacó que el 10,1 % de los nacimientos correspondió a madres con edades de entre 10 y 17 años; porcentaje que tuvo un incremento significativo respecto a 2023, cuando fue del 5,6 %.

La mayoría de los partos sucedieron en un hospital o clínica (87 %), pero en los domicilios particulares se registraron un 4 %.

Sobre el sexo, el 50,6 % de los nacimientos fue de hombres y 49,4 % de mujeres, lo que dejó el índice de masculinidad en 102,9.

De las madres, el 58,3 % declaró que no trabajaba al momento del registro, el 31,1 % reportó que sí lo hacía y el 10,6 % no especificó su condición laboral.

"A diferencia de las mujeres, el porcentaje de hombres que declaró trabajar al momento del registro alcanzó el 79,5 %", precisó el Inegi.