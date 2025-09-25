Los tesoros de la Catedral de Santiago (España) llegarán a EE.UU. en 2027

Esta exposición será posible gracias al acuerdo de colaboración institucional firmado este jueves en la capital de la comunidad autónoma de Galicia entre la Fundación Catedral de Santiago y el Meadows Museum, un centro estadounidense especializado en arte español.

Las piezas que viajarán a Estados Unidos han sido seleccionadas bajo la dirección científica de la directora del Meadows Museum, Amanda W. Dotseth, y el director técnico - conservador del Museo Catedral de Santiago, Ramón Yzquierdo.

Entre las obras que se exhibirán en Dallas destacan algunas relacionadas con el Maestro Mateo, el gran artista de la catedral y autor del Pórtico de la Gloria, entre ellas piezas como San Mateo, los Caballos de los Reyes Magos o el Rey David.

Otras obras relevantes que formarán parte de la muestra son el Tímpano Adoración de los Reyes Magos, Santiago Peregrino de Iohannes Roucel, el relicario de Santiago Alfeo (atribuido a Rodrigo Eans) y la cruz del arzobispo Gaspar de Zúñiga y Avellaneda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las instituciones de uno y otro país llevan años trabajando para alcanzar este acuerdo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, ha dicho esperar que "muchos" de los estadounidenses que visiten los tesoros de Santiago en Dallas se conviertan después en peregrinos a Compostela, y ha recordado que ese país ha liderado las cifras de peregrinos extranjeros en los últimos años.

Por su parte, la directora del Meadows Museum ha apuntado que, con este convenio y a través del arte, se construye "un puente tanto diplomático como intelectual" entre Santiago y Dallas, "capaz de inspirar y unir a todos".

El Meadows Museum, actualmente asociado a la Southern Methodist University (SMU), tiene su origen en la colección de arte creada por su fundador, Algur Hurtle Meadows (1899-1978), que se enamoró del Museo del Prado durante una visita a Madrid.

"La misión, tanto entonces como hoy en día, no solo era el aprecio de la cultura española, sino la investigación y diseminación de su importancia histórica", ha subrayado su actual directora.

La colaboración prevé también que el Museo Catedral de Santiago acoja una exposición temporal con obras del fondo del Meadows Museum, donde se exponen obras de artistas como El Greco, Ribera o Goya y que ha realizado colaboraciones similares con instituciones españolas como el Prado, la Fundación Casa de Alba y la Fundación Mapfre.

Además, el acuerdo contempla iniciativas de investigación que incluyen la edición de un libro, un simposio internacional, un ciclo de conferencias y presentaciones académicas y programas educativos en estrecha colaboración de ambas instituciones.