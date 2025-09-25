Mali acusa a Argelia de impedir investigación internacional por su dron destruido

El Ejecutivo militar de Mali, instaurado tras el golpe de estado de 2020, subrayó en un comunicado que este rechazo revela un "desprecio por la legalidad internacional" y la "indudable culpabilidad" de las autoridades argelinas.

La nota afirma que ese rechazo deja concluido el procedimiento en la CIJ conforme a las normas internacionales.

Mali acusa al Ejército argelino de derribar uno de sus drones de reconocimiento militar en Tinzawatène, localidad fronteriza, durante la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 2025, mientras participaba en una misión antiterrorista.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Argelia alegó que el dron había violado su espacio aéreo y que lo destruyeron tras penetrar dos kilómetros en territorio argelino.

El 6 de abril, la Confederación de Estados del Sahel (AES), que integra Burkina Faso, Mali y Níger, llamó a consultas a sus embajadores en Argel, y pocas horas más tarde, Argelia hizo lo mismo con los suyos en estos países y cerró su espacio aéreo a los aviones malienses.

El 4 de septiembre, las autoridades malienses aseguraron haber presentado una demanda contra Argelia; sin embargo, nueve días después, el ministro argelino de Exteriores, Ahmed Attaf, lo desmintió.

Aunque este pasado viernes Argel admitió el hecho, y calificó la demanda como "una tentativa de instrumentalizar" el órgano judicial de la ONU para exonerar a la junta militar de Mali "de sus responsabilidades en la tragedia" que "inflige" al país.