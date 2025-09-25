Médico gazatí detenido en Israel pierde 25 kg de peso y sufre agresiones, denuncia ONG

Un abogado de la organización visitó esta mañana en la cárcel de Ofer a Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan, que se encuentra detenido desde el pasado 27 de diciembre, acusado -sin pruebas- de pertenecer al grupo islamista Hamás.

El médico gazatí "no ha sido llevado ante un juez, no ha sido interrogado y tampoco ha recibido información sobre los motivos de su detención", según PHRI.

Durante esta visita, Abu Safiya relató al representante de la organización que ha perdido "25 kilos de peso" desde su detención, ya que ni él ni el resto de prisioneros reciben "alimento suficiente".

También denunció que los presos sufren violencia a manos de los guardias durante los frecuentes registros de sus celdas.

Además, asegura que no ha recibido atención médica -al igual que sus compañeros de celda- tras haberse contagiado de sarna en la prisión, y tampoco por su historial de problemas del corazón, pese a haber solicitado ser visto por un médico en ambas circunstancias.

Aunque dice recibir medicación para la hipertensión, denuncia que ningún médico del sistema de prisiones israelí lo ha examinado desde que fue detenido hace nueve meses.

Desde que fue detenido y hasta esta mañana, con motivo de la visita de PHRI, Abu Safiya no había recibido ropa limpia.

El doctor palestino le transmitió al representante de la organización el convencimiento de que su "detención ilegal" se debe "exclusivamente" a que es un médico empleado del Ministerio de Sanidad gazatí y pidió que se hagan "todos los esfuerzos posibles" para su puesta en libertad.

El responsable del departamento de prisiones y detenidos de la PHRI, Naji Abbas, asegura que el caso del director del Hospital Kamal Adwan es "uno de los muchos" que ilustran el daño infligido a los equipos médicos de Gaza que permanecen detenidos "ilegalmente" en Israel "en lugar de atender a los miles de heridos" en el enclave palestino.

Por ello, exigen la liberación del personal médico preso en Israel y que la comunidad internacional intervenga para poner fin a estos abusos.

PHRI publicó hace seis meses un informe en el que detallaba los "arrestos arbitrarios" de más de un centenar de médicos gazatíes, recuerda la organización, que desde entonces ha recabado más de 25 testimonios similares a los del doctor Abu Safiya.

Al menos 384 profesionales sanitarios han sido detenidos ilegalmente por Israel en Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, según un informe de la iniciativa palestina Healthcare Workers Watch, liderada por profesionales de la salud locales,.De ellos, al menos 185 continúan bajo detención y otros 24 permanecen desaparecidos.