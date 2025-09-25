Mélenchon pide que Francia también envíe un buque en apoyo de la flotilla de ayuda a Gaza

Mélenchon participó en la jornada ‘Geopolítica de la Policrisis’, celebrada este jueves en la Universidad Complutense de Madrid, donde se refirió a los integrantes de la flotilla, entre los que viajan cinco diputados de LFI, como "el honor de la humanidad".

Por ello, exige que la marina francesa "esté junto a la flotilla", después de que los Gobiernos italiano y español hayan anunciado que dos buques italianos y uno español escoltarán a las 51 embarcaciones que llevan ayuda a Gaza después de los ataques sufridos en las últimas horas.

"Hay cinco diputados franceses en esos barcos, ¿dónde está el buque francés?", se preguntó.

El diputado en la Asamblea Nacional francesa se refirió también al embargo de armas a Israel anunciado por el Ejecutivo español, algo que considera "muy importante" para frenar "el genocidio en Gaza".

Mélenchon dijo que la decisión española es "un punto de apoyo" para los ciudadanos franceses que reclaman acciones similares por parte de su Gobierno. "Si otro Gobierno lo decidió, ¿por qué no lo hace el francés?", señaló.

Consideró que el ejemplo de España y otras naciones es lo que impulsó el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del presidente de su país, Emmanuel Macron, el pasado lunes ante la Asamblea General de la ONU.

El líder izquierdista también valoró que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se negase a suscribir el aumento del 5 % en el gasto en defensa de los socios de la OTAN en la cumbre del bloque del pasado junio. "Me gustó mucho", dijo al respecto.

Criticó que el resto de países aceptasen las demandas estadounidenses para incrementar el gasto en defensa, que ve una excusa para que el país norteamericano "haga la guerra con China".

"EE.UU. ha perdido la batalla, la producción se hace en Asia y esto no se puede recuperar con aranceles", sentenció sobre las tarifas que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto a países de todo el mundo.

En el marco de la jornada celebrada en la Complutense, Mélenchon presentó su libro 'Ahora el Pueblo' y animó a los jóvenes que llenaban el auditorio a comprometerse en la lucha contra el cambio climático, al decir que son "la primera generación que debe enfrentarse a un desafío nunca antes conocido".