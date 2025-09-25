Merz: no permitiremos que se sigan produciendo intrusiones por parte de Rusia

En una rueda de prensa en la ciudad de Weimar (este de Alemania), Merz aludió a "incidentes que deben ser tomados muy en serio", con lo que hizo referencia a la entrada de un avión de combate ruso en el espacio aéreo estonio el viernes pasado y a otros sucesos similares.

"Una y otra vez hay violaciones del espacio aéreo, hay sobrevuelos, hay vuelos de drones, hay intentos de vigilancia", denunció Merz, quien agregó que ya el pasado fin de semana le pidió a su ministro de Defensa, Boris Pistorius, que se coordine en el seno de la OTAN y sobre todo con sus homólogos de Polonia, Francia y Reino Unido sobre una posible reacción.

"No permitiremos que estas intrusiones se sigan produciendo y tomaremos todas las medidas que sean necesarias para tener una disuasión efectiva también contra estas violaciones del espacio aéreo, contra estas intrusiones del ejército, para impedirlas", aseguró el canciller alemán.

Esta semana en dos ocasiones varios aeropuertos daneses han tenido que suspender el tráfico al detectar la presencia de drones, cuya vinculación con Rusia las autoridades no han afirmado de manera explícita, aunque han dado a entender sus sospechas al respecto.

Ayer miércoles, Pistorius afirmó ante la Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag) que un avión de combate ruso sobrevoló recientemente una fragata alemana en el mar Báltico, en lo que calificó de intentó de provocación por parte de Moscú.

El ministro afirmó que en las últimas semanas Europa ha experimentado "una y otra vez cómo de real es la guerra y la situación de amenaza" para el continente, pero instó a no "caer" en las provocaciones que atribuyó al presidente ruso, Vladímir Putin.

"Putin quiere provocar a los estados miembros de la OTAN y quiere identificar, exponer y explotar sus supuestos puntos débiles", aseguró Pistorius, que reiteró una vez más que la respuesta de los aliados ha de ser firme y unitaria, pero también contenida.