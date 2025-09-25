México detiene a ocho personas por supuesto vínculo con grupos delictivos

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de una investigación de las autoridades que dio con la detención de cinco personas que presuntamente formaban parte de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio en las entidades de Estado de México y Morelos.

Con una orden de cateo, los elementos de seguridad intervinieron de manera conjunta en los domicilios ubicados en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, en la Ciudad de México, y uno más en Cuernavaca, Morelos (centro del país).

Además de las detenciones, las autoridades aseguraron 15.000 dosis de droga, cinco kilos de cocaína, dos armas de fuego cortas, dos cargadores, más de 1,5 millones de pesos (81.000 dólares) en efectivo, un vehículo, once equipos telefónicos y dos tabletas.

En otra operación en Guadalajara, Jalisco (oeste del país), se detuvo a otras tres personas relacionadas con locales comerciales que formaban parte de una célula delictiva dedicada a la extorsión en una plaza comercial de esa región.

Se confiscaron “sustancias sólidas similares al cristal, así como 23 bolsas con marihuana”, informó la SSPC.

Los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En las operaciones intervinieron de la SSPC, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.