Milán pierde un 0,43 % lastrado por la marca de moda de lujo Brunello Cucinelli

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,48 %, hasta situarse en los 44.809,05 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos más de 530 millones de acciones por un valor de 3.213 millones de euros (unos 3.750 millones de dólares al cambio).

El selectivo milanés cerró en negativo, arrastrado por los malos resultados de la italiana Brunello Cucinelli tras publicarse un informe de la empresa de análisis financiero Morpheus Research que acusa a la empresa de seguir operando en Rusia, incumpliendo las sanciones de la UE y no respetar la normativa.

Estas acusaciones se suman a las publicadas por el Financial Times, mientras la firma defiende que sus tiendas en el país están cerradas y que sus ventas allí, reducidas del 9 % en 2021 al 2 % actual, respetan la normativa comunitaria.

Además de Brunello Cucinelli, que cayó más del 17 %, también registraron pérdidas el grupo farmacéutico Recordati Ord, que cedió un 3,06 %, seguido de otra marca de moda de lujo, Moncler (2,98 %), los laboratorios Diasorin (2,96 %) y el fabricante de audífonos Amplifon (2,54 %).

Por el contrario, las empresas con mejores resultados fueron la petrolera Saipem (3,09 %), la banca Bpm (1,82 %), Telecom Italia (1,51 %), Terna (0,55 %) e Intesa Sanpaolo (0,41 %).