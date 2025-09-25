Ministro alemán habla de carrera armamentista entre amenaza de drones y su neutralización

"Nos encontramos en una carrera armamentística entre la amenaza de drones y la defensa contra drones y por eso invertiremos más en esta carrera armamentística (...) según el principio de detectar, repeler, interceptar. Este es el criterio de cómo hacer frente a la amenaza de drones", dijo en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, durante el debate general de los presupuestos para 2026.

Agregó que la situación de amenaza actual es "abstracta y elevada" y, en casos individuales, también "concreta", como la pasada noche, cuando aparatos voladores no tripulados sobrevolaron de nuevo infraestructuras críticas en Dinamarca, apuntó.

"Somos objetivo de una amenaza híbrida. Somos objetivo de sabotaje y espionaje y, por eso, nos estamos armando contra estas amenazas híbridas", afirmó.

La "Zeitenwende", término acuñado por el anterior canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, para referirse al cambio de época precipitado por el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, "no sólo significa ampliar la defensa militar", sino también "reforzar la seguridad interior", subrayó.

Esta agresión también proviene de Rusia y "lo vemos todos los días" con violaciones del espacio aéreo de los vecinos europeos: drones, sobrevuelos y ciberataques, añadió.

En un mensaje directo a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), criticó a los que siguen tratando de minimizar esta amenaza, precisamente la que llega de Rusia, dijo, que calificó de "omnipresente".

Dobrindt se refirió al presupuesto para 2026 como un "hito para la política de seguridad en Alemania".

"Reforzamos la policía, protegemos al ampliar la defensa civil, ganamos en eficacia al ampliar la defensa contra drones", dijo.