Ministro británico dice que Rusia usa la IA para multiplicar su propaganda en el mundo

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en representación del Reino Unido, Lammy utilizó gran parte de su tiempo para subrayar la revolución que supone en el mundo la inteligencia artificial (IA), pero subrayó que esta se utiliza también "para consolidar la represión, expandir la desinformación y empoderar a los delincuentes a través de internet".

Fue en este contexto cuando señaló a "estados autoritarios, y en particular Rusia, que manipulan modelos de lenguaje a gran escala para que respondan a la voz de su propaganda en el mundo entero".

La IA -subrayó Lammy- "puede fomentar la libertad o endurecer la represión, puede fomentar la verdad o expandir la mentira, puede reforzar la ley o reforzar el delito".

A pesar de estas advertencias, Lammy dijo que el Reino Unido está apostando fuertemente por la IA, y enumeró sus posibilidades: para realizar negocios, para combatir el delito, para avanzar en la investigación médica o para progresar en la computación cuántica.

Pero para avanzar en una IA más efectiva, el mundo debe hacerlo de manera concertada, porque de otro modo "nos arriesgamos a un mundo de desigualdades aún más profundas donde los beneficios de esta tecnología no logren llegar a quienes más lo necesitan".