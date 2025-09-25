Modifican en China película 'Together' y convierten una pareja gay en una heterosexual

La prensa local citó un comunicado en el que la distribuidora china, China Film Digital Movie Development, notificó el 18 de septiembre la "modificación del calendario" del estreno de la cinta, inicialmente fijado para el 19 de septiembre.

Según testimonios en redes sociales, la versión que se había preparado para las salas chinas mostraba en un momento de la película una boda de una pareja heterosexual cuando en la original la ceremonia incluía dos hombres.

El comentarista de cine Dandanxiu, con más de cuatro millones de seguidores en la red social local Weibo, escribió a mediados de mes tras asistir a un pase previo que no recomendaba ver la cinta y aludió al uso de un "nuevo método" para cambiar "rostro y género" de personajes mediante herramientas de inteligencia artificial.

Numerosos usuarios en la misma red social criticaban la modificación de la película: "Es realmente vergonzoso para todo el país", señalaba una usuaria.

"Qué absurdo, usan una técnica muy avanzada para llevar a cabo prácticas muy atrasadas", ironizaba otro comentarista.

Las películas extranjeras proyectadas en China son sujetas frecuentemente a modificaciones o recortes en escenas que las autoridades consideran sensibles, como desnudos.

La película 'Oppenheimer', que arrasó en la ceremonia de los Óscar de 2024, se exhibió en China sin el desnudo de la actriz Florence Plough, el cual fue modificado para mostrarla llevando un vestido negro.

Aunque la homosexualidad fue despenalizada en China en 1997, la Administración Nacional de Radio y Televisión de China promulgó una serie de directrices en 2021 encaminadas a poner fin a la elección de actores e invitados con "estética afeminada", entre otras tendencias, y en su lugar fomentar "la cultura tradicional china, revolucionaria y socialista".