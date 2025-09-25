Mueren al menos 14 civiles en un ataque con dron de los paramilitares contra Al Fasher

Según informó este jueves la ONG Coordinación de los Comités de Resistencia de Al Fasher, el ataque se produjo en la noche del miércoles cuando "un dron suicida cayó en un mercado provisional en el oeste de la ciudad y provocó la muerte de 14 personas y heridas a 12 mientras estaban comprando y buscando comida para sus hijos hambrientos".

La ONG aseguró también que las FAR "lanzan desde las primeras horas del jueves un intenso y continuo bombardeo artillero contra los barrios de Al Fasher, mientras sus drones sobrevuelan la ciudad".

El Ejército sudanés, por su parte, ataca con drones las bases de los paramilitares en las inmediaciones del campo de desplazados de Zamzam, en las afueras de la urbe, que las FAR tomaron en los últimos meses y expulsaron a decenas de miles de desplazados.

Al Fasher, que acoge a cientos de miles de desplazados por la guerra, es la única ciudad que queda en manos del Ejército en todo Darfur, compuesto por cinco estados, y está bajo asedio y continuos bombardeos de los paramilitares desde mediados de 2024.

El pasado viernes, el Consejo Soberano sudanés, el máximo órgano ejecutivo del país, denunció la muerte de más de 70 fieles mientras estaban realizando sus oraciones en una mezquita de Al Fasher.

Por otro lado, fuentes militares informaron a EFE que las FAR atacaron este jueves con drones varias posiciones del Ejército en Al Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte, en el centro- oeste de Sudán y desde donde el Ejército intenta avanzar para abrir una vía para romper el asedio impuesto a Al Fasher.

Cuatro de esos drones cayeron cerca de un depósito de municiones en el oeste de Al Obeid, sin causar víctimas, añadieron las fuentes, mientras que residentes en la ciudad dijeron a EFE que el ataque provocó sucesivas explosiones en el barrio de Al Qubba.

La ONU estima que, desde el inicio de la guerra en abril de 2023, más de 13 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares dentro o fuera del país, mientras las víctimas mortales ascienden a decenas de miles, sin un registro preciso.