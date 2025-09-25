Nestlé nombra a Alfonso González Loeschen nuevo consejero delegado de Nespresso

González Loeschen, nacido en Ciudad de México de padre mexicano y madre estadounidense, ocupaba desde enero de 2020 la dirección de Nespresso en Norteamérica y asumirá esa responsabilidad a nivel global a partir del 1 de noviembre, indicó un comunicado de la firma de Vevey.

El empresario comenzó su carrera en Nestlé México como asistente de marketing en 1992 y en sus más de 30 años en la firma ha ocupado diversos puestos de liderazgo en diferentes mercados, incluyendo México, Puerto Rico y Estados Unidos.

Este nombramiento es el último de una serie de relevos en las últimas semanas, que también ha incluido la llegada a la presidencia de Nestlé del empresario español Pablo Isla, antiguo presidente y consejero delegado de Inditex, en principio prevista para abril de 2026 pero que se ha adelantado al próximo 1 de octubre.

Poco antes se produjo el cese inmediato del hasta entonces consejero delegado de Nestlé, Laurent Freixe, por ocultar una relación sentimental con una subordinada directa, en violación del código de conducta empresarial interno, por lo que fue sustituido por Philipp Navratil.

