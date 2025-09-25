Netanyahu desvía su vuelo hacia EE.UU. tras la amenaza de arresto por crímenes de guerra

La aeronave, según identificó EFE en la web de rastreo de vuelos Flightradar24, partió esta madrugada del aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv con destino a Nueva York.

De acuerdo con la trayectoria registrada, el vuelo sobrevoló brevemente el espacio aéreo de Grecia e Italia, pero evitó por completo el francés y español, alargando el trayecto más de 600 kilómetros.

El diario israelí Haaretz afirmó que esta ruta se toma por primera vez, recalcando que en sus seis viajes previos a Estados Unidos el avión gubernamental había sobrevolado Grecia, Italia y Francia "sin alteraciones".

Este cambio de ruta se produce en un contexto diplomático tenso, tras el reconocimiento del Estado de Palestina por países europeos entre ellos Francia y España y la orden de arresto pendiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También está previsto que Netanyahu visite en este viaje la Casa Blanca y se reúna con el presidente Donald Trump la próxima semana.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que han muerto más de 65.4000 personas.