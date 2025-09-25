Netanyahu planea censurar a los líderes que apoyan un Estado para "asesinos y violadores"

"En la Asamblea General hablaré de nuestra verdad: la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y la de nuestro país", señaló el mandatario en un comunicado difundido por su oficina este jueves por la madrugada.

"Censuraré a aquellos dirigentes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, pretenden darles un Estado en el corazón de la tierra de Israel. Eso no ocurrirá", añadió.

Solo en la última semana, diez países se han sumado al reconocimiento del Estado palestino, elevando a 157 el número de naciones que lo reconocen, una clara mayoría de los 193 miembros de Naciones Unidas.

Entre los nuevos reconocimientos destacan los de Francia y el Reino Unido, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto y parte del G7, que agrupa a las siete mayores economías del mundo. Ambos países albergan, además, a las comunidades judías más numerosas de Europa.

