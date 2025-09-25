Nintendo America nombra a su primera presidenta y Doug Bowser deja la dirección

En un comunicado, la empresa señaló: "Doug Bowser se retirará como presidente y director de operaciones el 31 de diciembre de 2025" y agregó que será sustituido por la primera mujer a cargo de la empresa, Devon Pritchard.
La nueva funcionaria también se unirá al consejo directivo de NoA y asumirá el cargo de ejecutiva en la matriz japonesa, de acuerdo con la misma fuente.
La reestructuración también contempla la llegada de Satoru Shibata como nuevo consejero delegado (CEO) de Nintendo en Estados Unidos, mientras mantiene sus funciones como directivo en la sede central de la compañía en Kioto.
Durante su gestión (2019-2025), Bowser, reconocido en el mundo de los videojuegos, supervisó el lanzamiento del Nintendo Switch 2 en América y contribuyó a consolidarlo como la consola más vendida en su período inicial.
Además, durante su gestión, también promovió una expansión de Nintendo en áreas de entretenimiento fuera del núcleo de los videojuegos, incluyendo parques temáticos y cine, con el propósito de acercar los personajes y universos de Nintendo a un público más amplio.