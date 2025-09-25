Nintendo America nombra a su primera presidenta y Doug Bowser deja la dirección

Washington, 25 sep (EFE).- Nintendo America (NoA) anunció este jueves que Doug Bowser, presidente y director de operaciones, se retirará el 31 de diciembre de 2025 y será reemplazado por Devon Pritchard, quien se convertirá en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de la compañía.