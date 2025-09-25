OIEA: un dron fue derribado a menos de un kilómetro de planta nuclear del sur en Ucrania

Viena, 25 sep (EFE).- Un dron fue derribado y detonó a unos 800 metros del perímetro de la central nuclear del sur en Ucrania, situada a unos 350 kilómetros al sur de Kiev, informó este jueves el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.