Países caribeños destacan el Carnaval como motor de cohesión, sostenibilidad y economía

"Los carnavales abarcan una amplia gama de actividades con valores monetarios y no monetarios, a través de prácticas locales, saberes y festividades que pueden contribuir, en particular, al fortalecimiento de las economías locales", señaló el especialista del Programa de Cultura en la Oficina Multipaís de la Unesco para el Caribe, Yuri Peshkov, en el IV Encuentro Internacional de Carnavales del Caribe.

El experto resaltó que "en el mundo del siglo XXI la cultura es central para el desarrollo" e "indispensable y relevante para la reducción de la pobreza, la educación, la igualdad de género, el empoderamiento de los grupos minoritarios, las economías sostenibles, el medio ambiente y el cambio climático".

En la cita, celebrada en la Universidad del Norte en Barranquilla, también participó la ejecutiva de Gerencia Corporativa de Países del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Laura Múnera, quien reafirmó el compromiso de este organismo multilateral de trabajar con los gobiernos y comunidades para que "los carnavales sigan siendo referentes de cohesión social".

En ese mismo sentido, la directora de Turismo Sostenible de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Jimena Cuevas Portilla, resaltó que los carnavales funcionan como poderosas herramientas narrativas que ofrecen oportunidades para sensibilizar sobre sostenibilidad, resiliencia e identidad regional.

Por su parte, el gestor cultural y exministro de Cultura de Argentina Enrique Avogadro invitó a las fiestas del Caribe a "explorar e innovar" con "actividades creativas" que permitan "conectar con nuevas audiencias".

El IV Encuentro Internacional de Carnavales del Caribe continuará el viernes con la participación, entre otros, de representantes de Italia, Colombia, Brasil y México.