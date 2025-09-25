Parlamento de Portugal da luz verde a Santos Pereira como gobernador del banco central

La Comisión parlamentaria de Presupuesto, Finanzas y Administración Pública votó a favor de esta decisión, que contó con el apoyo de la mayoría de partidos, informaron hoy medios locales.

Según explica el Banco de Portugal en su web, queda pendiente la aprobación de una resolución por parte del Consejo de Ministros para que el nuevo nombramiento sea definitivo.

El Gobierno del primer ministro portugués Luís Montenegro (centroderecha) anunció el pasado julio que había decidido que Mário Centeno no siguiera en un segundo mandato al frente del Banco de Portugal y que optaba por proponer a Santos Pereira como su sucesor.

Durante ese anuncio, el Ejecutivo destacó el cargo de Santos Pereira en la OCDE y argumentó que el economista conoce "a fondo" la situación de Portugal y del sistema financiero global.

En el pasado, fue ministro de Economía entre 2011 y 2013 durante el Ejecutivo del conservador Pedro Passos Coelho y destacó por defender las reformas estructurales durante el periodo de la 'troika' en Portugal. Después se apartó de la política activa aunque ha mantenido una presencia en el debate económico internacional.

Mário Centeno, doctor en Economía por la universidad estadounidense de Harvard, llevaba en el puesto gobernador del Banco de Portugal desde el 20 de julio de 2020.